Aktywny i w pełni świadomy wypoczynek. Tego trzeba doświadczyć podczas pobytu w Niemczech

Wyprawa w góry

Nasze górskie inspiracje zacznijmy od miasteczka Wintenberg w Nadrenii Północnej-Westfalii otoczonego niewysokimi górami – ok. 700 m n.p.m. Wintenberg to miejsce stworzone do aktywnego spędzania wolnego czasu. Znajduje się tu m.in. Bikepark Winterberg, największy i najnowocześniejszy park rowerowy w Niemczech. To także doskonała baza wypadowa do górskich wędrówek. Ze szczytu Kahler Asten (840 m n.p.m.) rozciąga się piękna panorama Winterbergu.