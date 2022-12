Aktywny urlop wśród ośnieżonych szczytów. Zachwyć się urokiem zimowej Styrii

Położona niedaleko – ok. 10 godzin jazdy samochodem z Warszawy – Styria kusi doskonale przygotowanymi trasami do narciarstwa zjazdowego i biegowego, idealnymi zarówno dla zaawansowanych, jak i początkujących narciarzy oraz rodzin z dziećmi. Ten drugi co do wielkości kraj związkowy Austrii zaprasza także na szlaki skiturowe i piesze (można wyposażyć się w rakiety śnieżne) wiodące na alpejskie zbocza i przez gęste lasy (które pokrywają aż 60% powierzchni Styrii), a także do okazałych zamków, pałaców i tradycyjnych winiarni. A po wysiłku – na zasłużony relaks w licznych źródłach termalnych i ośrodkach SPA.