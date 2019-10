Andora w blasku słońca. Malownicze pirenejskie księstwo w jeden dzień

To jedno z najmniejszych państw na świecie, ulokowane pomiędzy Hiszpanią i Francją. Co warto tu zobaczyć? Zapraszamy do Andory i jej urokliwej stolicy.

Księstwo Andory jest położone w Pirenejach (Shutterstock.com)

Stolica wśród górskich szczytów

Mimo że w tym kraju nie ma kolei oraz lotnisk, dojazd do niego nie stanowi problemu. Tutejsze drogi są w bardzo dobrym stanie. Stolica państwa w obowiązującym tu języku katalońskim nazywa się Andorra la Vella. Miasto położone jest na wysokości 1029 m.n.p.m. wśród rzek Gran Valira i Valira del Norte. Otaczają ją malownicze szczyty Pirenejów – mierzące do 2400 m.n.p.m.

Jedno z największych SPA w świecie

W 20-tysięcznym mieście mieszka co czwarty mieszkaniec małego kraju. Co warto tu zobaczyć? Przede wszystkim Casa de la Vall – XVI-wieczny kamienny budynek, będący obecnie siedzibą rządu i sądu najwyższego Andory. W sali posiedzeń mieszczącej się w tej dostojnej budowli znajduje się tzw. Szafa Siedmiu Kluczy, w której przechowywane są symboliczne klucze do siedmiu parafii Andory oraz archiwa państwowe księstwa.

Shutterstock.com Podziel się

Po obejrzeniu Casa de la Vall, turyści zazwyczaj kierują się na Placa del Poble, tradycyjnego miejsca festiwali i imprez kulturalnych. W północno-wschodniej części miasta znajduje się inna atrakcja stolicy Andory – jedno z największych SPA w świecie. W Caldei, bo tak się ono nazywa, znajdują się liczne łaźnie, baseny oraz lecznicze wody termalne.

Zabytki architektury romańskiej

Także w pobliżu stolicy jest co oglądać. Koniecznie trzeba się udać do Doliny lodowcowej Madriu-Perafita-Clarol, wpisanej na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Amatorzy górskich wędrówek nie mogą ominąć Doliny Sorteny.

Andora jest także wspaniałym miejscem dla miłośników historii i architektury. Będą tu oni w swoim żywiole, zwiedzając liczne kościoły romańskie, w tym zwłaszcza sanktuarium Notre Dame Meritxell oraz XII-wieczny kościół San Miquel de Engolasters w Escaldes-Engordany. Warto też odwiedzić jeszcze starszy, bo IX-wieczny kamienny kościółek w stylu przedromańskim w miejscowości Santa Coloma.

Shutterstock.com Podziel się

Coś na ząb

Po wędrówkach dobrze jest posilić się którymś z andorskich specjałów. Jest tu z czego wybierać. Dania obiadowe powinny przypaść do gustu Polakom, gdyż są podobne do naszej kuchni. Dość wspomnieć o escadolles – zupie na baraninie z warzywami i ziemniakami czy o trinxat – gotowanej kapuście z duszonymi ziemniakami, cebulą i boczkiem. Warto też spróbować rostes amb mel – szynkę zapiekaną z octem i miodem oraz Costella a la losa – usmażone na kamiennej płycie – na wieprzowym tłuszczu - żeberka jagnięce z czosnkiem. Obfity posiłek można zakończyć coca masegada – ciastem nasyconym alkoholem lub też crema catalana – puddingiem o smaku cynamonu i palonego karmelu.

Syci nie tylko wrażeń możemy już wyjechać z Andory.

