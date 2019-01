Andrzej Duda na nartach w Szczyrku. Przyciągnął uwagę spodniami

Prezydent Andrzej Duda od lat jest zapalonym narciarzem. W tym roku także postanowił skorzystać z obfitych opadów śniegu i wyjechał do Szczyrku, gdzie spędza czas z prezydentem Słowacji.

Andrzej Duda oraz głowa państwa Słowacji , Andrej Kiska, pojawili się na stoku w Szczyrku , o czym poinformowała Kancelaria Prezydenta. Ciężko było ich nie zauważyć - polski polityk postawił na jaskrawoczerwone spodnie, do których dobrał kask i gogle w podobnym kolorze.

Choć Andrzej Duda słynie z zamiłowania do nart, jego żona wręcz przeciwnie, nie jest wielką fanką sportów zimowych. Agata Duda nie towarzyszy mężowi podczas wyjazdów w góry.

Panowie z kolei wyglądają, jakby świetnie się bawili na stoku. Byli uśmiechnięci od ucha do ucha i z chęcią pozowali do zdjęć. Który z prezydentów według was wyglądał lepiej?