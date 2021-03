Antarktyda. Gigantyczna góra lodowa oderwała się od lodowca

Naukowcy ze stacji badawczej BAS Halley od lat monitorowali całą sytuację

Pierwsze wskazówki potwierdzające obawy naukowców, pojawiły się w listopadzie 2020 r. Skutkiem tego była nowa przepaść - nazwana North Rift. Pęknięcia nabrały zaskakującego tempa w styczniu 2021 r., kiedy to szczelina powiększała się do 1 km dziennie, przecinając pływający szelf lodowy o grubości 150 m.

W związku z tym rządowa agencja British Antarctic Survey (BAS) postanowił nagrać w lutym z powietrza materiał, aby móc lepiej się przyjrzeć ogromnym pęknięciom szelfu, położonego ok. 20 km od stacji badawczej Halley na Antarktydzie.

- Nasze zespoły były od lat przygotowywane na oderwanie się góry lodowej z lodowca szelfowego Brunta. Codziennie monitorujemy okolicę za pomocą zautomatyzowanej sieci precyzyjnych instrumentów GPS, które otaczają stację, mierzą, jak lodowiec odkształca się i porusza. Korzystamy również ze zdjęć satelitarnych. Wszystkie dane są przesyłane z powrotem do Cambridge do analizy, więc wiemy, co się dzieje nawet podczas zimy na Antarktydzie, kiedy na stacji nie ma personelu, jest ciemno, a temperatura spada poniżej -50 stopni Celsjusza - mówiła profesor Jane E. Francis, dyrektor BAS, cytowana przez TVN24.