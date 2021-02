Korea Północna. Rosyjscy dyplomaci wracali do kraju w nietypowy sposób

Informacja o niecodziennej podróży rosyjskich dyplomatów do kraju pojawiła się na profilu rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w mediach społecznościowych. 25 lutego 8 rosyjskich pracowników ambasady rosyjskiej w Korei Północnej wraz z członkami swoich rodzin dotarło do ojczyzny. Jak czytamy w opublikowanym poście, droga do domu nie należała do najprzyjemniejszych.