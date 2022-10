Arabia Saudyjska czeka na turystów. "Jesteśmy gotowi i podekscytowani"

Arabia Saudyjska czeka na turystów

Arabia Saudyjska - która rozpoczęła wydawanie wiz turystycznych dopiero we wrześniu 2019 roku - oferuje posiadaczom biletów na mecze wizy wielokrotnego wjazdu ważne do 60 dni. Co ważne, tygodniowa liczba lotów obsługujących Katar wzrośnie podczas turnieju do 240 - poinformował minister turystyki Ahmed Al Khateeb.