Polak na Alasce. "Szczęście nie zależy od pogody"

To opcja tylko dla obywateli lub rezydentów USA, ale nie brakuje innych możliwości. Na sprzedaż jest wiele działek położonych w głuszy, które po prostu można sobie kupić. Z tym że alaskańskie odludzie to nie to samo, co peryferia miasta czy wioska w Bieszczadach. To całkowita izolacja. Do najbliższego szpitala są setki kilometrów, nie ma zasięgu telefonicznego. Na życie w takich miejscach decydują się traperzy, którzy żyją z polowań i mają własne psie zaprzęgi.