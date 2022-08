Atrakcja na ogólnopolską skalę

Bilety są w różnych cenach. Najdroższy normalny weekendowo-świąteczny kosztuje 35 zł, najtańszy ulgowy z kartą dużej rodziny 25 zł. – Szybko się przekonaliśmy, że to świetnie wydane pieniądze na wspólny czas z rodziną, na rekreację i edukację – mówi Piotr. – Spodobało się nam, że w zoo pamiętają o Ukrainie. Razem z nami wchodziły dzieciaki z Charkowa, płaciły za wejście złotówkę. Miały roześmiane buzie, widać, że podobała im się wycieczka. To pozwala wierzyć, że choć na chwilę zapomniały o tym, co ich rodziny teraz przechodzą.