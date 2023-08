Augustowskie i suwalskie noce. Pociągiem przez północną część Podlasia

Po kanale, ale też okolicznych jeziorach można się przepłynąć również statkiem czy katamaranem. Żegluga Augustowska oferuje ciekawe wycieczki Doliną Rospudy oraz szlakiem papieskim przez jezioro Białe i Studzieniczne. Otoczony czterema jeziorami Augustów to mekka sportów wodnych. Poza wspomnianymi już rejsami i kajakami (koniecznie pomyślcie o spływie Rospudą lub Czarną Hańczą) można tu także spróbować pływania na nartach wodnych czy windsurfingu. Co więcej, w Augustowskim Centrum Sportu i Rekreacji znajduje się pełnowymiarowy basen ze zjeżdżalniami, brodzikiem dla dzieci, saunami i jacuzzi. To doskonała opcja na wypadek niepogody.