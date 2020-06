Australia. Otwarcie granic dopiero w 2021 roku

Zasugerował, że tych podróżnych mogą obowiązywać te same zasady, co dla powracających do kraju Australijczyków, czyli obowiązek poddania się kwarantannie po przybyciu. Dla turystów granice mają pozostać zamknięte "jeszcze na jakiś czas".

Australia - kiedy otwarcie granic?

Minister zapytany, czy oznacza to, że ​​granice będą otwarte dopiero w 2021 r., Birmingham odpowiedział: "Myślę, że jest to prawdopodobne".

Po tej informacji nastroje wśród mieszkańców kraju są różne. "To nie jest odpowiedź, na jaką czekano. Przeciętny Australijczyk czeka bowiem w napięciu na otwarcie granic, w celu - kolejnej już, dwudziestej czwartej - wizyty na Fidżi i Bali. Pozostali to imigranci, marzący o odwiedzinach rodziny gdzieś za oceanem. No i w tym całym rozgardiaszu jestem jeszcze ja, zastanawiając się, kiedy w końcu wrócę do pracy, w której po raz ostatni byłam 20 marca" - napisała na Facebooku Żaneta Branch, któa mieszka w Sydney i prowadzi bloga "Polka w Australii pisze".