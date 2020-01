Austriackie miasteczko walczy z turystami. Wszystko przez "Krainę Lodu"

Hallstatt, uznawane za najbardziej urokliwe miejsce w Alpach, chce ograniczyć liczbę turystów o jedną trzecią. Mieszkańcy mają dość tłumów.

Ale to, co zaczęło dziać się po premierze " Krainy Lodu " w 2013 r. przeszło wszelkie oczekiwania mieszkańców. Zachwyt nasilił się ponownie wraz z drugą częścią animacji Disneya, która do kin trafiła pod koniec ubiegłego roku

Jak podaje The Guardian, burmistrz miasteczka zapowiedział podjęcie kroków, które mają ograniczyć liczbę przyjezdnych. "Hallstatt to ważny kawałek historii i naszej kultury, a nie muzeum. Chcemy zmniejszyć liczbę turystów z miliona rocznie o co najmniej jedną trzecią. Trudno jest ich powstrzymać" - powiedział dla "The Times" Alexander Scheutz, ale niestety nie podał jeszcze konkretów.