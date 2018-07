Autobus linii 666 na Hel. Apel do PKS Gdynia o zmianę numeru, bo uderza to w "chrześcijański porządek państwa"

666 prosto na Hel - diabelska linia autobusowa jest znana na całym Pomorzu. Ale numer linii nie podoba się wielu. Środowisko katolickie apeluje o zmianę numeracji i zapowiada, że poprosi o "interwencję stosowne organy państwa polskiego".



Autobus linii 666 dowozi turystów i mieszkańców na Hel. Jeździ głównie z Karwi, czasem z Dębek. Zatrzymuje się w Jastrzębiej Górze , Władysławowie, Chałupach, Jastarni czy Juracie. To znane nadmorskie kurorty. Autobus linii nr 666 kursuje od lat, czasem nazywany jest piekielnym. Bo dowozi ludzi na Hel, co po angielsku ("hell") znaczy piekło.

I właśnie numer 666 nie podoba się środowisku konserwatywnemu. Katolicki portal Fronda.pl jest wręcz oburzony tym faktem i dlatego apeluje do PKS Gdynia. "Od Dębek położonych na Zachód od Władysławowa aż po sam Hel kursuje od dłuższego czasu autobus o numerze 666. Zabawne, prawda? Autobusem 666 na Hel(l), czyli do piekła. Niby niewinny żart, ale trudno nie uznać w nim złośliwej inspiracji, nazywając rzeczy po imieniu - diabelskiej" - czytamy na stronie.

Diabelska linia 666. "Godzi w chrześcijański porządek"

"Piekło to realnie istniejące miejsce skrajnej rozpaczy i bólu, do którego trafiają nieszczęsne dusze ludzi odrzucających miłość Boga. Nie może być dla człowieka większej katastrofy. Piekło - to negacja człowieczeństwa. To wieczna śmierć i cierpienie. Śmiać się z tej rzeczywistości można wyłącznie wówczas, gdy po prostu nie rozumie się w czym rzecz" - wyjaśnia autor.