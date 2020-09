Awantura na pokładzie. Bliźniacy z Polski ukarani za nieprzestrzeganie zasad

Na pokładzie samolotu lecącego z Danii do Gdańska doszło do sprzeczki między braćmi bliźniakami. Za niestosowanie się do poleceń personelu pokładowego oraz nieprzestrzeganie obostrzeń sanitarnych niesfornych pasażerów ukarano karą porządkową w wysokości 1000 zł.

Bracia mieszkają w województwie pomorskim (123RF)