Bagna i mokradła w Polsce. Wybierz się na nietypową wyprawę

Czym charakteryzują się tereny bagienne?

Bagna i mokradła to obszary, na których panuje przez cały czas podwyższona wilgotność gleby. Wynika to ze specyficznego położenia tych terenów w pobliżu rzek, jezior i innych zbiorników wodnych oraz panujących na nich warunków klimatycznych – dużych opadów deszczu i śniegu. Takie specyficzne warunki to prawdziwy raj dla wielu gatunków roślin i zwierząt, które często nie występują w żadnych innych miejscach. Zniknięcie bagien równałoby się więc ich trwałemu wyginięciu.