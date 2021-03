Bahamy. Rajska wyspa czeka na nowego właściciela

Marzycie o posiadaniu własnej wyspy? Pojawiła się kolejna okazja, aby sprawić sobie kosztowny prezent. Tym razem można nabyć rajską wyspę na Bahamach - St. Andrew's Island. Jednak najpierw trzeba wziąć udział w aukcji i mieć budżet wysokości co najmniej 19,5 mln dolarów.

Little Ragged Island

Firma Concierge Auctions, zajmująca się sprzedażą ekskluzywnych nieruchomości, przedstawiła kolejną gorącą propozycję, która pobudziła wyobraźnię wielu osób, marzących o posiadaniu wyspy w jednym z najpiękniejszych rejonów świata.

"Szansa życia czeka na tej oszałamiającej wyspie na Bahamach" – zachęca do zapoznania się z ofertą dom aukcyjny. Mowa o Little Ragged Island (lub St. Andrew's Island) - wyspie leżącej w granicach Bahamów, ok. 120 km na północy-wschód od wybrzeży Kuby.

Concierge Auctions Little Ragged Island Źródło: Concierge Auctions

Raj dla miłośników nurkowania

Nie jest to rozległy teren, ponieważ liczy niecałe 3 km kw. W najwyższym punkcie liczy 12 m n.p.m. i jest to wzniesienie. Wyspa jest niezamieszkała, a jej dziewiczy charakter jest jednym z głównych punktów oferty. "Znajdziemy tu naturę w jej najbardziej nieskazitelnej postaci. Kilometry dziewiczych, białych plaż i lazurowa woda oceanu to jej największe atuty" – brzmi opis na stronie Concierge Auctions.

Concierge Auctions Little Ragged Island Źródło: Concierge Auctions

Co jeszcze dowiemy się o St. Andrew's Island? To raj dla miłośników nurkowania i osób, które chcą mieć pewność, że przez większość roku pogoda będzie dopisywać. Zaletą wyspy jest też jej lokalizacja. Wystarczy 10-minutowa podróż łodzią motorową, aby dostać się do położonego na sąsiedniej wyspie Duncan Town – miasteczka ze sklepami i lotniskiem.

Oferta skierowana do osób z grubym portfelem

Cena wywoławcza za wyspę marzeń to 19,5 mln dol. (ok. 75 mln zł), jednak można spodziewać się, że ostateczna kwota będzie wyższa. Minimalna oferta nie jest ustalona. Aukcja rozpocznie się 26 marca i potrwa do końca miesiąca. Każdy licytujący musi zostawić 100 tys. dolarów depozytu.

Źródło: Gazeta.pl

Na dnie oceanu dostrzegli wielkie stworzenie. Niezwykłe spotkanie