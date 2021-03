Indonezja. Mieszkańcy wyspy Biak nie chcą u siebie Elona Muska

Wyspa Biak, na której żyje ponad 110 tys. mieszkańców, posiada wszystkie atuty, aby móc stać się ważnym ośrodkiem wakacyjnym. Jednak władze Indonezji wiedzą, że to terytorium może im przynieść znacznie większe pieniądze z innych źródeł niż turystyka.

Wypsa Biak jako miejsce realizowania kosmicznych projektów

Biak od dawna pozostaje w centrum uwagi międzynarodowych mocarstw, jako świetne miejsce do wystrzelania satelitów. Ponadto w sąsiadującej z wyspą Papui Zachodniej znajdują się ogromne zasoby naturalne, m.in. miedź i nikiel – dwa najważniejsze metale wykorzystywane w rakietach i akumulatorach. Nie dziwi więc, że Indonezja ogłosiła, że do 2024 r. na wyspie powstanie, we współpracy z rosyjską agencją kosmiczną Roscosmos, port kosmiczny.