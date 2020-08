Bejrut. Największe miasto i stolica Libanu

Los nie oszczędza stolicy Libanu. We wtorek, 4 sierpnia w Bejrucie doszło do potężnej eksplozji saletry amonowej. Jak poinformował libański czerwony krzyż, zginęło co najmniej 100 osób, a ponad cztery tysiące odniosły obrażenia. Fala uderzeniowa wywołana wybuchem dokonała szeregu zniszczeń w dużej części miasta.