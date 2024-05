Bel Mare & Aqua Resort - idealny na rodzinny weekend

Najcenniejsze, co możemy podarować swoim dzieciom to my sami i wspólnie spędzony, kreatywny czas. Dlaczego zatem na zbliżający się czerwcowy przedłużony weekend nie podarować sobie rodzinnego wypadu nad morze do Bel Mare &Aqua Resort, ośrodka, który powstał w jednym celu: by dzieci, zarówno te małe, jak i większe nie chciały tego miejsca opuszczać?