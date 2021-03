Belgia. Brugia – miasto zjawiskowych kanałów i artystów

Brugia to dobry pomysł na krótką wycieczkę. Zabytki i klimatyczne uliczki oczarowują turystów, którzy przybywają tu niemalże z całego świata. Miasto stało się dodatkowo sławne dzięki filmowi "Najpierw strzelaj, potem zwiedzaj" ("In Bruges") w reżyserii Martina McDonagha. I choć głównemu bohaterowi – Rayowi (Colin Farrell) nie przypadło ono do gustu, warto przekonać się na własnej skórze, czy nie pomylił się w jego ocenie.