Włochy. Poszedł na grzyby, znalazł 2 kilogramy haszyszu

Nie do końca wiadomo, czy można tu mówić o szczęściu, ale na pewno o zaskoczeniu. Mieszkaniec okolic miasta Pawia w Lombardii na północy Włoch poszedł na grzyby, a w lesie znalazł... 2 kg haszyszu. Czarnorynkowa wartość tego znaleziska to ok. 10 tys. euro.

Źródło: Haszysz (zdjęcie ilustracyjne)