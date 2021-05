Bez szczepienia nie można wyjechać. Zaskakujące zasady w arabskim kraju

W porównaniu do innych państw Zatoki Perskiej, akcja szczepień przebiega stosunkowo wolno. Według zestawienia Our World in Data, jak dotąd zaszczepiono tam ok. 20 proc. mieszkańców, podczas gdy np. w Bahrajnie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich - niemal połowę. Jak donosi Euronews, problemy z uzyskaniem szczepionki mają imigranci, którzy stanowią aż ok. 70 proc. z ponad 4 mln mieszkańców kraju.