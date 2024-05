Bezcenny zamek na południu Polski. Jest szansa na ocalenie ruin

- Piętnastoletni spór to czas bezpowrotnie stracony - powiedziała w rozmowie z "Gazetą Krakowską" Ewa Kropiowska ze stowarzyszenia. - Zamek w tym czasie jeszcze bardziej popadł w ruinę, bo nikt o nie poczuwał się do tego, aby o niego zadbać. To wyjątkowe miejsce z wielką historią, wszak przez jakiś czas był on nawet siedzibą króla węgierskiego. Trudno będzie go w pełni odbudować, ale chociaż częściowa rekonstrukcja pozwoliłaby go uratować i z pewnością stanowiłaby dużą atrakcję turystyczną Tarnowa.