Bezmyślni turyści wrzucają śmieci do wybiegów. Krzywdzą tym zwierzęta

Turyści odwiedzający warszawskie zoo znów zapominają o tym jak ważne jest przestrzeganie panujących w nim zasad. Tym razem w odchodach zwierzęcia znaleziono śmieci. To kolejne świadectwo nieuwagi albo totalnej głupoty zwiedzających.

"Kochani, to co widzicie na zdjęciach to puszka po napoju i opakowania po słodkich przekąskach, które Opiekunowie znaleźli w kupie naszej słonicy Erny, po kolejnym weekendzie w zoo. Byliśmy zaniepokojeni jak Erna będzie się czuła po takim "posiłku" i uważnie obserwowaliśmy naszą słonicę. Tym razem, na szczęście okazało się, że nie ma niebezpieczeństwa” – czytamy w poście.