Bezpłatny przejazd pociągami na Śląsku. Wszystko przez smog

Darmowy przejazd pociągiem dla kierowcy samochodu i osoby towarzyszącej. To akcja zorganizowana przez Koleje Śląskie Przeprowadzają ją z powodu wysokiego stężenia pyłu w regionie, które w poniedziałek 15 stycznia znacząco przekroczyło dopuszczalne normy.

Należące do samorządu województwa Koleje Śląskie , po raz pierwszy w tym roku, zdecydowały się na wprowadzenie bezpłatnych przejazdów, mających zachęcać kierowców do pozostawienia aut w garażach. Zdecydowały się w weekend na taki krok z powodu złej jakości powietrza . Już kilka dni przed ogłoszeniem akcji przewidywano, że w poniedziałek 15 stycznia stężenia pyłu zawieszonego w powietrzu znacząco przekroczy dopuszczalne normy.

Darmowe przejazdy obowiązują w całej sieci Kolei Śląskich, z wyłączeniem odcinka przygranicznego Chałupki-Bohumin oraz pociągów "Ornak" na odcinku Żywiec-Zakopane. Możliwość bezpłatnych przejazdów będzie obowiązywać przez cały poniedziałek, aż do północy. Co zrobić, aby z nich skorzystać? – Wystarczy podczas kontroli biletów okazać ważny dowód rejestracyjny. W przeciwieństwie do poprzedniej akcji, w tym roku nie trzeba być właścicielem pojazdu. Każdy kierowca może zabrać w podróż jedną osobę towarzyszącą – poinformował w niedzielę przewoźnik.