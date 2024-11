Black Week w Energylandii. Ruszyła wyjątkowa promocja na bilety!

Dlaczego warto skorzystać z promocji Black Week?

Promocja Black Week to nie tylko świetna okazja do zaoszczędzenia, ale też sposób na zaplanowanie zimowego wypoczynku lub letnich przygód z dużym wyprzedzeniem. Warto pamiętać, że bilety objęte promocją obejmują różne sezony, co oznacza, że możesz cieszyć się atrakcjami Energylandii zarówno latem, jak i zimą. W okresie zimowym, Park oferuje nie mniej emocji niż w pozostałych porach roku. Czynne rollercoastery (w tym Zadra Made in Małopolska czy Pepsi Hyperion!), karuzele, iluminacje świetlne i zabawa po zmroku sprawiają, że Winter Kingdom przez wielu odwiedzających, wyczekiwane jest równie mocno jak pierwsza gwiazdka!