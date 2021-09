Bóbr nad Morskim Okiem. Czy zostanie tu na dłużej?

Bobry to zwierzęta ziemnowodne, które prowadzą nocny tryb życia. Żyją w monogamii, łączą się w pary i razem zajmują się potomstwem. W żeremiu żyje jedna rodzina lub cała kolonia rodzinna. Średnio od 4 do 10 osobników. Ich terytorium zajmuje zwykle długość od 1 do 4 km wzdłuż cieku wodnego.