Bon turystyczny 500+. Nie dla emerytów i rencistów. "Wyborcy mogą poczuć się oszukani"

Pan Michał mieszka w Bydgoszczy. Ma skromne mieszkanko i 870 zł renty. Żyje z miesiąca na miesiąc. Planuje każdy posiłek i wszystkie niezbędne wydatki. Takich jak on są w Polsce ponad dwa miliony. Kiedy dowiedział się o planie poszerzenia grona beneficjentów bonu turystycznego 500+ o emerytów i rencistów, na moment rozpromieniał. Niestety, brutalna rzeczywistość szybko ostudziła jego entuzjazm i płonne nadzieje.

- Gdybym dostał taki bon turystyczny, wyjechałbym odetchnąć od miasta. 500 zł to ponad połowa mojej renty. Poszukałbym jakiejś ciekawej oferty w internecie, tak żeby wyrwać się gdzieś chociaż na kilka dni. Na wieś albo nad morze - mówi pan Michał w rozmowie z WP. - Jestem zawiedziony, bo planów wakacyjnych nie mam żadnych. Po prostu mnie na nie nie stać. Nie mam pieniędzy. Takie atrakcje, jak domek w Mielnie nie są w zasięgu moich możliwości finansowych. Musiałem zapłacić w tym miesiącu za hydraulika i obecnie ledwo wiążę koniec z końcem – opowiada ze smutkiem.

Emeryci nie dostaną bonu turystycznego 500+

Wielu z nich korzysta z czasu i możliwości, które przysługują im po latach pracy. Jedną z takich osób, jest Pani Krystyna z Tczewa, która korzysta z każdej okazji do podróżowania. W ostatnich latach zwiedziła m.in. Węgry, Włochy, Londyn, Izrael, Słowację czy Rumunię. W tym roku plany wakacyjne pokrzyżowała jej sytuacja epidemiczna. Nie ukrywa, że liczyła na to, że dzięki bonowi turystycznemu będzie miała okazję do podróżowania po Polsce.