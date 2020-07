Bon turystyczny 500 plus. Jest szansa, że pomoże sfinansować więcej usług

Bon turystyczny 500 plus to pomysł rządu na wsparcie branży turystycznej i polskich rodzin.

We wtorek, 13 lipca będzie ponownie przedmiotem obrad komisji sejmowych, które rozważą poprawki Senatu. Jedna z nich dotyczy rozszerzenia definicji imprezy turystycznej. Jeśli zostanie zaakceptowana, to ramach bonu będzie można sfinansować nie tylko transport czy nocleg w hotelu, ale także np. zamówienie przewodnika czy wynajęcie kajaku.

Bon turystyczny 500+ - gdzie można wydać pieniądze?

Walczy o to Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, który w piśmie do Przewodniczącej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny poseł Urszuli Ruseckiej zaapelował o poparcie poprawki, która rozszerza definicję imprezy turystycznej w ustawie o polskim bonie turystycznym.

W pierwotnej wersji projektu mowa jest jedynie o finansowaniu tylko tych usług turystycznych, które byłyby połączone z co najmniej jeszcze jedną usługą w ramach tej samej podróży bądź wakacji. Zdaniem rzecznika wymaga to zmiany.

"Przykładowo jeden przedsiębiorca musiałby zorganizować spływ kajakowy i dodatkowo zapewnić transport na niego. Te dwie usługi realizowane oddzielnie, przez odrębne podmioty nie mogłyby być finansowane ze środków bonu turystycznego" – napisał w liście Adam Abramowicz, który uważa, że należy rozszerzyć definicję imprezy turystycznej o pojedyncze usługi, co pozwoli zapewnić źródło finansowana szerszej grupie przedsiębiorców i nie spowoduje nierówności konkurencyjnych.

"Rozwiązanie, które przyjął Sejm mówi, że skorzystać mogą z niego tylko organizatorzy imprez turystycznych, natomiast podmioty świadczące pojedyncze usługi turystyczne są z tego wyłączone. To jest niekorzystne rozwiązanie, ponieważ wyklucza drobnych przedsiębiorców. Dlatego apelowaliśmy do Sejmu i Senatu o zmiany. Senat zaproponował poprawkę, aby także organizator turystyki, czyli pojedynczy mikroprzedsiębiorca mógł skorzystać z tego z bonu. Będę uzasadniał konieczność przyjęcia tej poprawki na Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz przekonywał posłów do tej zmiany" - dodaje Abramowicz.