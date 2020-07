Bon turystyczny 500 plus. Tak dla dzieci rodziców pracujących za granicą, nie dla emerytów i rencistów

Bon turystyczny 500 plus to pomysł rządu na walkę ze skutkami pandemii koronawirusa. Wsparcie w wysokości 500 zł będzie cyfrowym świadczeniem udzielanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na każde dziecko w rodzinie. W przypadku dzieci niepełnosprawnych świadczenie będzie dwa razy wyższe i wyniesie 1000 zł.

Bon turystyczny ma przysługiwać wszystkim rodzinom, niezależnie od dochodów. Będzie można go wykorzystać w Polsce do opłacenia m.in.: pobytu w hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym czy na kolonii lub obozie harcerskim czy sportowym. 500 plus na wakacje ma objąć imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego.