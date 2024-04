Boom na egzotyczny kraj. Polaków dwa razy więcej niż rok temu

Tajlandia - turystyczny hit zimy 2024

Gdy w Polsce zmagamy się z niskimi temperaturami i brakiem słońca, tam niebo jest bezchmurne, a woda ciepła i zachęcająca do kąpieli. Szczyt sezonu uznaje się okres od listopada do kwietnia. Nawet w styczniu i lutym średnia temperatura w dzień nie spada poniżej 30 st. C.