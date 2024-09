Brytyjczycy o polskiej atrakcji. "Po co powstał? Tego nie wie nikt"

Zamek w budowie, ale już jest atrakcją turystyczną

Choć sam zamek wciąż stanowi plac budowy, turyści już mają tam, co robić i... za co płacić. We wrześniu 2023 r. otwarto Leśną Ścieżkę Edukacyjną w Stobnicy, która wiedzie trasą przez las, nabrzeże oraz tereny przyzamkowe.