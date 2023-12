Brytyjczycy odkryli Zakopane. "O połowę taniej niż w Alpach"

Niewielu Brytyjczyków zdecydowałoby się na wyjazd do Polski na narty, przyznaje "The Telegraph". Do tej samej grupy zaliczała się autorka artykułu, Chloe Lambert, która przyznaje, że przed laty zawsze szusowała w Alpach, a jej największym zmartwieniem, był wybór odpowiedniego miejsca na après-ski.