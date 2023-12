Zakopane na zimę. Nie tylko narty, sanki i łyżwy

A co na temat wystawy sądzi jej główny bohater? – Trofea lądują w pudłach i skrzyniach zaraz po zawodach. Nigdy ich nie wyjmuję, bo nie mam potrzeby patrzenia na nie i podziwiania w ten sposób samego siebie. Zawsze patrzę do przodu. To, co już wywalczyłem, to historia. A w tym miejscu mogę widzieć siebie od samego początku kariery i po części przeżyć to wszystko jeszcze raz, przypomnieć sobie niektóre sytuacje. Szczególnie, że niektóre z nich miały miejsce, kiedy jeszcze byłem dzieckiem. Warto do nich wrócić i zaczerpnąć inspiracji (…) – tak mówił o swojej wystawie Kamil Stoch w rozmowie z Dawidem Górą z WP SportoweFakty w 2021 roku.