Bukowina Tatrzańska. Ruszył pierwszy wyciąg. Jakie zasady obowiązują na stoku?

W sobotę premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że ferie będą skumulowane w jednym okresie - od 4 do 17 stycznia, a dzieci i młodzież mają pozostać w tym czasie w domach, ze względu na zakaz organizacji wyjazdów na ferie zimowe. Do tych smutnych zarówno dla turystów, jak i i pracowników branży turystycznej informacji dołożył jeszcze trzy grosze wicepremier Jarosław Gowin, który zapowiedział, że wyciągi narciarskie także będą zimą zamknięte. Na szczęście, decyzje podejmowane podczas pandemii często są zmieniane i to w szybkim tempie.