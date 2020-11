Ferie 2021. Co wiemy o wspólnym terminie i obostrzeniach

Przerwa w nauce w całym kraju potrwa od 4 stycznia do 17 stycznia 2021 r. i zastąpi dotychczasowe ferie zimowe. Wypoczynek będzie się jednak różnił od ferii, jakie znamy. Dzieci i młodzież pozostaną w domach, ze względu na zakaz organizacji wyjazdów na ferie zimowe. Jak on będzie wyglądał, jeszcze nie wiadomo.

Ferie 2021 - cios dla branży hotelarskiej

W ferie wyciągi zamknięte, a co z resztą sezonu?

Jak będzie wyglądała zima w ośrodkach narciarskich nie jest do końca powiedziane. Czy poza okresem ferii będzie można korzystać z górskich miejscowości bez obostrzeń? Nie wiadomo. Do decyzji ogłoszonych przez premiera dołożył jeszcze trzy grosze wicepremier Jarosław Gowin, który zapowiedział, że wyciągi narciarskie także będą zimą zamknięte.

- Teraz najważniejsza informacja dla nas to, czy ośrodki narciarskie na zimę będą zamknięte czy dopuszczone do działalności. Taka informacja zapobiegnie dalszym kosztom związanym z przygotowaniem stoków do zimy. Trzeba mieć na uwadze, że ruszyło już naśnieżanie stoków, a każdy dzień naśnieżania to dziesiątki tysięcy złotych. W przybliżeniu jeden dzień naśnieżania stoku o długości około 700 m to koszt blisko 20 tys. zł – mów właściciel szkoły narciarskiej HSki Andrzej Hyc z Zakopiańskiej Harendy.