WP Turystyka Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wakacje.pl

Wakacje.pl Nocowanie.pl

Nocowanie.pl Plaże

Plaże Wyspy

Wyspy Egzotyka

Egzotyka W Podróży

W Podróży Miasta

Miasta Poza miastem

Poza miastem Ludzie

Ludzie Wideo

Wideo Zobacz inne

Zobacz inne Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Wakacje.pl Nocowanie.pl Plaże Wyspy Egzotyka W Podróży Miasta Poza miastem Ludzie Wideo Zobacz inne Najnowsze Popularne pll lot Dzisiaj, 09-04-2021 09:23 Artykuł sponsorowany Bułgaria: historia starożytna przyprawiona pysznymi inspiracjami Bułgaria słynie nie tylko z pięknych plaż i nadmorskich kurortów. To niezwykle gościnny, pełen zabytków słowiański kraj, którego tradycje sięgają starożytnej Tracji, słynący z pięknych krajobrazów, doskonałych win i rakiji oraz zrelaksowanego stylu życia mieszkańców. Share Źródło: Getty Images Bułgarskie wybrzeże ma długość 378 km i znajduje się na nim 209 plaż, w większości piaszczystych z łagodnie opadającym dnem. Temperatura wody w Morzu Czarnym, która latem wynosi od 22 do 26 stopni Celsjusza oraz niska zawartość soli (poniżej 17proc.) sprawiają, że kąpiel jest bardzo przyjemna. Najbardziej znane, tętniące życiem kurorty to Złote Piaski w okolicach Warny i Słoneczny Brzeg w pobliżu Burgas - największy kompleks wypoczynkowy w kraju nazywany bułgarskim Las Vegas. Ciekawym pod względem historycznym kurortem jest Sozopol, leżący 34 km na południe od Burgas - najstarsze miasto na wybrzeżu Morza Czarnego, określane mianem bułgarskiego Saint Tropez, które gościło między innymi Angelinę Jolie i Brada Pitta. Okolice Burgas to również Nesebyr – znajdujące się na półwyspie, liczące ponad 3200 lat miasto-muzeum, w którym znajdziemy greckie i rzymskie fortyfikacje, bizantyjskie mury obronne sprzed 1500 lat, liczne cerkwie i bazyliki, z XIII-w. cerkwią Chrystusa Pantokratora na czele.

Bułgaria jest rajem dla aktywnych turystów. Nadmorskie kurorty oferują doskonałe warunki do uprawiania sportów wodnych, takich jak windsurfing, narty wodne, nurkowanie i wędkarstwo - również podwodne, a także turystykę pieszą, rowerową i konną. Na terenie Bułgarii znajduje się sześć pól golfowych: Thracian Cliffs Golf & Beach Resort, BlackSeaRama Golf & Villas, Lighthouse Golf & Spa Resort, RIU Pravets Golf & SPA Resort, St.Sofia Golf Club, Pirin Golf & Country Club. Dla turystów preferujących aktywny wypoczynek w górach idealną bazą wypadową jest stolica kraju – Sofia. Klasyczna trasa trekkingu obejmuje 4 pasma górskie: Bałkany, Rodopy, Pirin, Riła, wraz z najwyższym szczytem Musała (2925 m npm). W pasmach Rila i Pirin znajduje się również 260 jezior polodowcowych, położonych na wysokości 2.000-2.600 metrów npm. W regionie miasta Wraca, w Lakatnik i Malowica znajdują się w pełni wyposażone ośrodki wspinaczkowe, a ci, którzy szukają zastrzyku adrenaliny, mogą spróbować spływu górskiego na rzekach Struma, Iskar i Mesta. Okolice miasta Sopot są jednymi z najlepszych miejsc do uprawiania paralotniarstwa w całej Europie. Natomiast najlepszym miejscem do skoków na bungee jest jaskinia Prohodna - skok w czeluść jaskini jest niezapomnianym przeżyciem. Getty Images Źródło: Getty Images Bułgaria słynie również z wód mineralnych i gorących źródeł, które przyczyniły się do rozwoju turystyki uzdrowiskowej. Na terenie kraju znajduje się jedyny w Europie poza Islandią gejzer w Saparewa Banja, w którym temperatura wody wynosi ponad 103 stopnie Celsjusza.

Miłośnikom historii i kultury Bułgaria oferuje około 40 000 zabytków, 36 rezerwatów kulturowych, 160 klasztorów i około 330 muzeów i galerii. Lista Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO zawiera miejsca, które mają ogromne znaczenie dla ludzkości, dlatego ich ochrona i zachowanie jest priorytetem. Na tej liście znajduje się dziesięć bułgarskich obiektów. Siedem z nich jest związanych z kulturą: Klasztor Riłski, Grobowiec Swesztarski, Grobowiec Kazanlak, Cerkiew Bojana w Sofii - stanowiąca odrębny oddział Narodowego Muzeum Historii, Iwanowskie Kościoły Skalne w Ruse, Rezerwat Architektoniczno-Historyczny Nesebar i Narodowy Rezerwat Historyczno-Archeologiczny Madara. Pozostałe trzy to obiekty przyrodnicze: Park Narodowy Środkowe Bałkany, Park Narodowy Pirin oraz Rezerwat Biosfery Srebarna - wieś Srebarna. Pasjonatów historii starożytnej zainteresują największy tracki kompleks królewski z mauzoleum świątynnym w Europie Południowo-Wschodniej w Starosel, Dolina Królów Trackich, w której odkryto ponad 15 grobowców oraz Perperikon - świątynia Dionizosa, w której znajduje się komnata prorocza o znaczeniu równym wyroczni w Delfach. Na terenie nekropolii warneńskiej został natomiast znaleziony najstarszy na świecie wyrób ze złota. Bułgaria to także wspaniała bałkańska kuchnia, pyszny jogurt i sery, doskonałe wina i mocna rakija, z którymi związany jest styl życia mieszkańców. To właśnie Bułgarzy ustanowili również rekord świata w biesiadowaniu: w jeden wieczór 3000 Sofijczyków przy liczącym 400 metrów długości stole wypiło 500 litrów rakiji. Getty Images Źródło: Getty Images Kultura picia wina w Bułgarii jest równie stara jak tracka kultura. Homer często wspominał w swoich dziełach o doskonałej jakości trackich win, a liczne znaleziska złotych i srebrnych zestawów służących do serwowania i picia wina dowodzą, że napój był używany w religijnych obrzędach orfickich, związanych z tradycjami uprawy winorośli i produkcji wina. Najlepsze wina powstają z winogron: Gamza (północna Bułgaria), szeroka winorośl melnicka (w regionie Melnik i Sandanski), Dimjat (w regionach Warna, Szumen i Stara Zagora), Mawrud (Płowdiw, Pazardżik, Asenowgrad), Red Misket (Straldża i Sungurlare), Ruby (Płowdiw i Septemwri) i Pamid (Pazardżik, Pamidowo i Płowdiw). Bardzo popularnym, znacznie mocniejszym alkoholem jest rakija, którą wytwarza się z winogron, śliwek, moreli, fig czy gruszek. Natomiast w Dolinie Róż (region Karlowo i Kazanlak), słynącym z uprawy róży damasceńskiej i produkcji olejku różanego (jednego ze składników perfum Chanel nr 5), destyluje się rakiję różaną. Wyjazdy na wakacje do Bułgarii ułatwi turystom PLL LOT. Oprócz lotów do stolicy kraju – Sofii, od 28 maja startują również połączenia z Warszawy, Katowic i Poznania do Warny i Burgas na wybrzeżu Morza Czarnego. Bułgaria znajduje się na liście kierunków turystycznych ze znakiem „Safe travels”. Pieczęć bezpieczeństwa i higieny podróży, opracowana przez Światową Radę ds. Podróży i Turystyki (WTTC), została stworzona w celu stymulowania i przywracania zaufania konsumentów oraz rewitalizacji sektora turystycznego. Materiały prasowe Źródło: Materiały prasowe Materiały prasowe Źródło: Materiały prasowe Podziel się opinią Share WP turystyka turystyka Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku