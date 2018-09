Cały świat w Ptak Warsaw Expo. W tym roku hitem była Grecja, ale branża turystyczna planuje już następne wakacje

Najchętniej wypoczywamy w krajach europejskich, a absolutnym numerem jeden jest Grecja - chociaż tegoroczne wakacje dopiero się skończyły, my już wiemy gdzie spędzili je Polacy. Dobra wiadomość jest taka, że w tym roku za pobyt zagraniczny zapłaciliśmy mniej, gorsza - nasze wyjazdy są coraz krótsze. A gdzie i w jaki sposób będziemy wypoczywać w przyszłym sezonie? Tego dowiemy się podczas największych targów turystycznych w Polsce - World Travel Show 2018, które odbędą się dniach 19-21 października w Ptak Warsaw Expo.

Taniej, szybciej i… krócej

Jak wynika z raportu Polskiej Izby Turystyki "Zagraniczne wakacje Polaków 2018", który powstał m.in. na podstawie danych portalu wakacje.pl, krajem pierwszego wyboru Polaków jest zdecydowanie Grecja – to blisko 1/3 wszystkich wyjazdów za granicę. Na drugim miejscu była Turcja, zaraz za nią Bułgaria. Co ciekawe, największy wzrost liczby turystów z Polski zanotowała Tunezja – można powiedzieć, że to dość spektakularny powrót, bo przed 2015 rokiem, kiedy kierunek ten przeżył załamanie, był to bardzo popularny kraj wakacyjnych wyjazdów.

Jeśli przyjrzymy się temu nieco bliżej i poszukamy konkretnych miejsc,okaże się, że najpopularniejszym miejscem wypoczynku jest Riwiera Turecka, dalej Kreta oraz Słoneczny Brzeg. Jeśli ta kolejność budzi zdziwienie, ponieważ wcześniej powiedzieliśmy, że najchętniej odwiedzamy Grecję, to wynika to z tego, że oprócz Krety, która znalazła się na podium, 4 i 5 miejsce zajmują kolejno Rodos i Zakynthos.

Zdaniem ekspertów, z wyboru miejsc, do których podróżowaliśmy, wynika też zaobserwowany spadek cen wczasów Polaków. Zapłaciliśmy ponad 250 zł mniej za rezerwację i blisko 200 zł za pojedynczą imprezę, w porównaniu z ubiegłym rokiem. To efekt tego, że najchętniej wybieraliśmy miejsca, gdzie jest stosunkowo tanio oraz okazuje się, że w tym roku na rynku pojawiły się wyjątkowo atrakcyjne oferty last minute.

Polacy cenią sobie też wygodę. Na zagraniczny wypoczynek prawie wyłącznie latamy samolotami (95 proc. wyjazdów) i najchętniej wybieramy hotele o dość wysokim standardzie, bo najpopularniejsze są te czterogwiazdkowe z opcją all inclusive, którą wybiera 3/4 klientów. Jedyny minus jest taki, że nasze wyjazdy są coraz krótsze, bo aż 80 proc. z nich to pobyty tygodniowe lub krótsze.

Ten rok był dobry, a co w przyszłym?

Mamy za sobą udany sezon urlopowy, zarówno dla turystów, jak i całej branży turystycznej, ale firmy przygotowują się już do przyszłorocznego sezonu. Jedną z najlepszych do tego okazji jest największa w Polsce impreza rynku turystycznego: Międzynarodowe Targi Turystyczne World Travel Show 2018, które odbędą się od 19 do 21 października w Centrum Targowo-Kongresowym Ptak Warsaw Expo. To już trzecie spotkanie przedsiębiorców z branży turystycznej w tym miejscu. Poprzednie edycje targów były olbrzymim sukcesem. World Travel Show tradycyjnie składać się będzie z trzech salonów: Turystyki Krajowej i Zagranicznej, Camper&Caravan oraz Warszawskiego Salonu Jachtowego.

Sukces imprezy wynika z wyjątkowo bogatej oferty turystycznej z dosłownie wszystkich stron globu. Swoją ofertę zaprezentuje 80 krajów i regionów z całego świata – ponad 800 wystawców, w tym 300 zagranicznych. Krajem partnerskim targów są Stany Zjednoczone Ameryki. W tym roku wyjątkowo bogato reprezentowana będzie Afryka. W Strefie Afrykańskiej swoje stoiska przygotują: RPA, Ghana, Sudan, Seszele, Kenia, Madagaskar, Zanzibar, Tanzania i Rwanda. W ramach targów odbędzie się też Festiwal Kultur Azji, obejmujący przegląd oferty turystycznej i kulturalnej tego kontynentu, pokazy tradycyjnych tańców, koncerty, Dragon Dance oraz warsztaty kulinarne połączone z degustacjami.

Podczas imprezy odbędzie się także finałowa gala plebiscytu "7 Cudów Polski na 100-lecie Niepodległości", podczas której poznamy najpiękniejsze miejsca w kraju wybrane w głosowaniu przez internautów.

Ambasadorką targów jest Martyna Wojciechowska, wśród gości pojawią się także m.in. Wojciech Cejrowski, Andrzej Bargiel i Aleksander Doba.

Woda i świeże powietrze

Firmy działające w na rynku turystycznym doskonale zdają sobie sprawę z tego, że dobry hotel to zdecydowane za mało, żeby przyciągnąć turystów ceniących sobie bardziej aktywny wypoczynek. Stąd podczas targów odbędą się również dwie dodatkowe imprezy: Camper&Caravan Show oraz Warszawski Salon Jachtowy.

W Salonie Camper&Caravan swoją ofertę zaprezentują producenci i dystrybutorzy camperów, przyczep kempingowych, domków mobilnych, turystycznych pojazdów specjalnych i autokarów. Na stoiskach wystawców zobaczymy ponad 200 camperów i przyczep. Wydarzeniu towarzyszyć będzie zlot caravaningowy z udziałem załóg z całej Europy. Nowością będzie strefa Ski&Outdoor Show zawierająca odzież, akcesoria, sprzęt kempingowy, pojazdy, sprzęt sportowy oraz ścianki wspinaczkowe.

Podczas Warszawskiego Salonu Jachtowego 2018 ofertę zaprezentują producenci i dystrybutorzy jachtów żaglowych i motorowych, łodzi sportowych, kajaków, rowerów i skuterów wodnych, łodzi wędkarskich, houseboatów, pontonów, sprzętu asekuracyjnego i ratowniczego, przyczep podłodziowych i lawet, a także odzieży żeglarskiej, elektroniki i nawigacji. Podczas trzech dni targowych można będzie zobaczyć kilkanaście jednostek żaglowych, ponad 50 luksusowych łodzi motorowych, a także spektakularne łodzie sportowe oraz houseboaty – w sumie ponad 100 jednostek pływających.

Jak wynika z danych Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu za ubiegły rok, w kraju znajduje się blisko 250 kempingów, gdzie czeka na urlopowiczów prawie 65 tys. miejsc. W Europie ten sposób wypoczynku jest jeszcze bardziej popularny. W każdym kraju, jak Hiszpania, Francja czy Włochy, baz kempingowych znajduje się ponad 1000, niewiele mniej w Skandynawii, Holandii, Czechach, Szwajcarii, Belgii czy Chorwacji. Warto przy tym zauważyć, że z roku na rok na polskich kempingach można spotkać coraz więcej zagranicznych turystów (w 2017 r. wzrost o ok. 10 proc), głównie z Niemiec, krajów Beneluksu czy Skandynawii.

A ponieważ ten rodzaj turystyki jest bardziej wymagający pod względem sprzętu, niż zwykły pobyt w hotelu, nic dziwnego, że wszyscy chcą zobaczyć, jakie są najnowsze trendy, produkty i gadżety dla miłośników kempingu.

Jeszcze bardziej wymagający pod względem posiadania koniecznego sprzętu (i to znacznie bardziej kosztownego) jest aktywny wypoczynek na wodzie. I on również, mimo pewnej bariery finansowej, okazuje się być niezwykle popularny. Jak wynika z raportu "Polski rynek żeglarski", przygotowanego przez Polski Związek Żeglarski, na łodziach wypoczywało kiedykolwiek ponad 8 mln Polaków, prawie półtora miliona posiada uprawienia do samodzielnego ich prowadzenia, zaś ponad pół miliona osób aktywnie uczestniczy w zawodach czy regatach.

Wniosek, jaki wyciągają autorzy raportu, jest taki, że ok. 70 proc. Polaków miało kiedykolwiek kontakt z żeglarstwem. Tymczasem organizatorzy targów pomyśleli nie tylko o żeglarzach, ale o wszystkich, którym woda kojarzy się z aktywnością. Na targach będą więc nie tylko łodzie motorowe i żaglowe wraz ze sprzętem i akcesoriami, ale także, w specjalnym salonie nurkowym, wszystko co potrzebne jest do pływania pod wodą.

Nudy nie będzie

Ubiegłoroczną edycję targów odwiedziło ponad 45 tys. osób i nikt nie narzekał na nudę. Organizatorzy zadbali o to, żeby podobnie było w tym roku.

Do udziału w targach zostało zaproszonych ponad 100 polskich podróżników, którzy podczas pierwszej edycji Warsaw Travelers Festiwal "Travelmania" będą opowiadać o swoich niesamowitych przygodach przeżytych w różnych zakątkach świata.

Targi odwiedzą m.in. Ola i Karol Lewandowscy, którzy podróżują busem przez świat i opisują to na blogu, załoga bloga Drivenfar czy Kaja Kraska - zwyciężczyni kategorii "Podróżnik Online" tegorocznej edycji konkursu Travelery, organizowanego przez National Geographic Traveler Poland.

Podczas festiwalu zostanie rozstrzygnięty plebiscyt na podróżnika roku 2018.

Jedną z atrakcji targów będzie również specjalnie wydzielona Strefa Arktyczna. To właśnie tu w niezapomnianą podróż na koło podbiegunowe zabierze nas Nela Mała Reporterka.

Tak długa lista atrakcji potwierdza, że na październikowych targach w Ptak Warsaw Expo powinni znaleźć się wszyscy, którzy chcą fajnie spędzić następne wakacje.