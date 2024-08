Chaos wokół lotu do Polski. Przewoźnik mówi jedno, pasażerowie drugie

Samolot lecący z Marsa Alam do Katowic musiał po ok. 30 minutach wylądować w Hurghadzie. W tym momencie miało dojść do awantury z pasażerami, przez co część została wyproszona z lotu. Niejasności nie brakuje, bowiem turyści zaprzeczają temu, co przewoźnik napisał w oświadczeniu.