Chełm. Wybrano Świetlną Stolicę Polski

W konkursie wzięło udział prawie 200 miast z całego kraju. Oddano na niej łącznie 142 tys. głosów. Jak podaje Dziennik Wschodni, sukces w plebiscycie o tytuł Świetlnej Stolicy Polski przyniosło miastu Chełm 8 tys. 671 głosów. W nagrodę, obok tytułu, do Chełma trafi zestaw AGD o wartości 50 tys. zł.

Chełm najpiękniej ozdobionym miastem w Polsce

Konkurs organizowany jest od 12 lat, ale Chełm startował w nim po raz pierwszy, bo wcześniej nie miał iluminacji świątecznych z prawdziwego zdarzenia. W mieście pojawiły się iluminacje 3D, takie jak niedźwiedź nawiązujący do herbu Chełma, duszek umieszczony przy wejściu do zabytkowej kopalni kredy, królestwa Ducha Bielucha, ramka z misiem do robienia pamiątkowych fotografii czy Stajenka Betlejemska. Na rondach pojawiły się też duże świetlne napisy "CHEŁM" z konturem niedźwiedzia.