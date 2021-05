Chińczycy budują replikę Titanica. Ma być wielką atrakcją turystyczną

W trakcie prac zużyto już 23 tys. ton stali, a projekt kosztował 153 mln dol (567,6 mln zł). Wygląd zewnętrzny statku, a także pomieszczenia w jego wnętrzu zostały możliwie dokładnie odwzorowane. Identyczne są nawet klamki. Celem inwestora jest nie tylko zachowanie pamięci o Titanicu, ale i zachęcenie turystów do odwiedzenia repliki. Spędzenie nocy na statku to koszt 2000 juanów (ok. 550 zł).