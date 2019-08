Chór zaskoczył pilota. Takiego pożegnania się nie spodziewał

Pilot American Airlines wykonał swój ostatni lot przed emeryturą. Na ziemi powitał go chór, który zaśpiewał mu słynną irlandzką pieśń - Irish Blessing. Do sieci trafiło wideo, które przedstawia wzruszającą pożegnalną scenę.

Kapitan amerykańskiej linii lotniczej, Brian Lenzen niedawno zakończył swoją karierę lotniczą. Jego ostatni lot odbył się między Dublinem a Chicago. Po latach wzorowej pracy nie mógł odejść bez należytego szacunku, więc członkowie chóru "St. Anthony on the Lake" postanowili przygotować na jego cześć wystąpienie.

Zaskoczyli go, gdy opuszczał lotniskowe bramki. Wykonali chóralną interpretacją "irlandzkiego błogosławieństwa" - Irish Blessing. Kapitan Lenzen był wyraźnie zaskoczony i wzruszony tym, co zobaczył. Poruszeni byli również obecni na lotnisku poróżni, którzy zebrali się, by uczestniczyć w pożegnaniu mężczyzny.