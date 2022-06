Chorwacja, jakiej nie znacie. Wyspy i wysepki, które czekają na odkrycie

Co powiecie na zwiedzenie Chorwacji od strony morza? Adriatyk to jedno z najspokojniejszych i najbardziej przejrzystych mórz w basenie Morza Śródziemnego, co czyni go prawdziwym rajem dla żeglarzy i wędkarzy. A chorwacka część Adriatyku jest do tego wyjątkowo ciekawa.