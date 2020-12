Chorwacja. Kolejne trzęsienie ziemi w okolicy Zagrzebia

We wtorek, 29 grudnia ok. południa doszło do kolejnego trzęsienia ziemi w okolicach Zagrzebia - stolicy Chorwacji. Epicentrum odnotowano 3 km od miejscowości Petrinja, w której wczoraj doszło do podobnego zdarzenia. Zniszczenia są ogromne.

To już kolejne trzęsienie ziemi w Chorwacji od wczoraj (zdjęcie z 28 grudnia) Źródło: Getty Images