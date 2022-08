Chorwacja samochodem. O tym zapominają turyści

"Zwracamy jednak uwagę, że most może być bardziej zatłoczony niż droga przez Neum (BiH), bo na ten moment jest to bardzo popularna atrakcja turystyczna. Ponadto nie wszystkie drogi dojazdowe (odcinek 7,5 km) zostały w pełni oddane do użytku, istnieją zatem określone spowolnienia i ograniczenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przez most nie mogą przejeżdżać pojazdy ciężarowe powyżej 7,5 tony. Przypominamy przy okazji, że na tym moście obowiązują przepisy ruchu drogowego takie, jak na każdym innym, będącym częścią drogi szybkiego ruchu tzn.: nie spacerujemy, nie robimy sobie selfie, nie jeździmy na rowerze, nie zatrzymujemy się, żeby sfotografować piękne widoki" - przypomina Ambasada RP w Zagrzebiu.