Ostatni taki sezon przed nami? Zmiany w Chorwacji od 2023 r.

- Dziś Chorwacja zrobiła znaczący krok w kierunku przyjęcia euro, naszej wspólnej waluty. Niespełna dekadę po wejściu do UE Chorwacja jest teraz gotowa do wejścia do strefy euro 1 stycznia 2023 r. - oceniła przewodnicząca KE Ursula von der Leyen, komentując wnioski z raportu o konwergencji, który ocenia postępy państw członkowskich UE w wypełnianiu zobowiązań związanych z uczestnictwem w Unii Gospodarczej i Walutowej.