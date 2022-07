Pułapka w Chorwacji. Turyści mogą stracić nawet kilka tysięcy euro

Media społecznościowe Ambasady RP w Zagrzebiu to kopalnia praktycznej wiedzy na temat wyjazdu do ukochanego kraju Polaków. Placówka przed sezonem dzieli się garścią porad i zwraca uwagę na co uważać podczas podróży. Alarmuje przede wszystkim w jednej kwestii, która turystów może słono kosztować.