Chorwacja z dziećmi… na rowerach? Czemu nie!

Chorwacja z perspektywy roweru prezentuje się wyjątkowo pięknie. O ile tylko Waszą ulubioną wakacyjną aktywnością nie jest leżenie cały dzień na plaży, to podziwianie chorwackiej bajecznej natury w czasie rowerowej przejażdżki będzie niezapomnianą przygodą. A co, jeśli na wakacje w Chorwacji zabieramy ze sobą dzieciaki? Wtedy rowery to nadal znakomity pomysł, warto się jednak do takich wypraw odpowiednio przygotować. Jak je zorganizować, co wziąć ze sobą i jakie trasy wybrać?

Autor: Vedran Metelko / Zadar Region Tourist Board (Materiały prasowe)

Czy to dobry pomysł? Kiedy dziecko jest gotowe na rowerowe wycieczki?

Chorwacja rowerem to przepis na świetną przygodę z całą rodziną. Nie warto się jednak porywać z motyką na słońce – przed wyjazdem trzeba zrobić internetowy rekonesans i wybrać trasy polecane jako łatwe oraz krótkie. Dzieci mają bowiem mniejszą wytrzymałość i mniej cierpliwości, jest więc niewielka szansa, że trudna, wyboista, wielogodzinna droga spotka się z ich uznaniem. Musimy pamiętać, aby trasa była dostosowana do dziecka pod względem terenu, czasu trwania, ale i pory dnia oraz pogody. W najbardziej upalne dni lepiej planować wyprawę poza najgorętszymi godzinami, czyli wcześnie rano lub wieczorem.

Jeśli chodzi o odpowiedni wiek dziecka, praktycznie nie ma ograniczeń. Dużo zależy od indywidualnego usposobienia malca – bardzo aktywny, ruchliwy i niespokojny brzdąc może się męczyć, będąc przez kilka godzin przypiętym do fotelika. Jednak nawet kilkumiesięczne dzieci mogą być na niedługich trasach przewożone w odpowiednich rowerowych przyczepkach, a te siedzące – w fotelikach (popularnych tylnych lub przeznaczonych dla najmłodszych przednich, zapewniających im świetną widoczność).

Wycieczka vs. wycieczka z dziećmi, czyli jak się przygotować

• Podstawa: rowery i reszta sprzętu

Jeśli do Chorwacji wybieramy się samochodem, pakujemy dzieci w foteliki, na bagażniku rowerowym montujemy jednoślady, a we wnętrzu samochodu lądują kaski i foteliki dla malców. Możemy się nawet pokusić o zabranie ze sobą przyczepki rowerowej zamiast lub oprócz fotelika – co prawda zajmuje ona sporo miejsca, ale jeśli nasz bagażnik ją pomieści, część bagaży możemy ułożyć w jej wnętrzu. Przyczepka daje dziecku większe bezpieczeństwo i swobodę podczas jazdy, zapewnia mu też lepsze widoki.

Sprawa się nieco komplikuje, gdy nie jedziemy samochodem albo po prostu nie możemy czy nie chcemy zabierać ze sobą rowerów ani reszty sprzętu. Wówczas pozostaje nam obrać jako bazę wypadową jedno z większych (albo bardziej turystycznych) miast, tak żeby mieć pod ręką porządną wypożyczalnię rowerów. Na szczęście w Chorwacji rowery są powszechne, a więc i wypożyczalni nie brak. Minus tego rozwiązania? Mało prawdopodobne, że uda nam się wypożyczyć przyczepkę – standardowo w ofercie znajdziemy wyłącznie foteliki (i kaski).

Autor: Zoran Jelača / Chorwacka Wspólnota Turystyczna

• Wyposażenie plecaka na rowerowej wycieczce z dziećmi

Same rowery to nie wszystko – wyprawy z maluchami mają zupełnie inną specyfikę niż podróżowanie w gronie dorosłych. Musimy w pewnym stopniu podporządkować się malcom, tak aby wycieczka nie stała się dla nich traumą. Warto wsłuchiwać się w ich potrzeby i reagować nie tylko, gdy dziecko zakomunikuje siusiu, ale też – gdy poczuje się zmęczone, znudzone albo np. przegrzane. W przypadku przyczepki bardzo ważna jest wentylacja – chorwackie temperatury potrafią dać do wiwatu osobom bardziej wrażliwym na gorąco, szczególnie maluchom.

W ekwipunku muszą się znaleźć takie rzeczy, jak zapas wody dla każdego, jedzenie, mokre i suche chusteczki, krem z filtrem UV, ewentualne pieluszki (jeśli dziecko ich używa), ale też ubranka na zmianę (nawet dla kilkulatka), nakrycia głowy oraz drobne zabawki. Większość dzieci odbierze jazdę w przyczepce czy foteliku jako frajdę samą w sobie, ale zdarzają się maluchy, które szybko się nudzą – wówczas pociechą będzie właśnie ulubiona zabawka czy książeczka. Przyda się też kocyk – dziecko może na nim siedzieć w przyczepce, można je nim okryć, gdy uśnie w trasie, może też posłużyć jako koc piknikowy w czasie postoju na picie i jedzenie. Istotnym elementem wyposażenia są też mapy z zaznaczonymi trasami. Papierowe mapy to wcale nie jest relikt przeszłości – mogą nam uratować skórę, gdy telefon się rozładuje lub nie będzie mieć zasięgu (aczkolwiek rozsądnie byłoby do wyposażenia dorzucić też powerbank).

Autor: Shutterstock.com

Chorwacja z dziećmi rowerem – jaką trasą?

Chorwacja nie jest może najbardziej „rowerowym” krajem Europy, ale malowniczych tras jest tam sporo i mamy w czym wybierać. Ze względu jednak na to, że teren często jest górzysty i raczej trudny, nad wyborem odpowiedniej trasy na wycieczkę rowerową z dziećmi warto się wcześniej pochylić. I to ze względu nie tylko na kondycję malców, ale i naszą. Dziecko, czy to w przyczepce, czy to w foteliku, stanowi spore dodatkowe obciążenie, a do tego dochodzą też bagaże, z których przy dzieciach nie sposób zrezygnować.

Pod uwagę warto wziąć m.in. Istrię – półwysep należący nie tylko do Chorwacji, ale też częściowo do Słowenii i Włoch. Znajduje się tam 123-kilometrowa trasa rowerowa Parenzana, przerobiona z zamkniętej w latach trzydziestych kolejki wąskotorowej. Oczywiście 123 kilometry to zdecydowanie za dużo jak na wycieczkę z maluchami, ale spokojnie możemy zrobić tylko część tej trasy. W części Chorwackiej jest to droga szutrowa i chociaż nie jest to trudna trasa, to czasem będziemy musieli jechać kawałek pod górę. Dlatego warto wybrać jak najlżejsze rowery, o dość mocnych oponach (chociaż niekoniecznie górskie – wystarczą np. crossowe). Na trasie przygotowano kilka stacji serwisowych, do naszej dyspozycji są też punkty widokowe. Bujna chorwacka roślinność zapewnia nieco cienia w upalne dni, a dodatkową atrakcją są mostki i tunele – pozostałości po kolejce. Niezłą bazą do wycieczek rowerowych może być też Dalmacja, a tam np. Podgora, ale też bardziej znane miasta, jak Split, Zadar czy nawet Dubrownik.

Autor: Ivo Biočina / Chorwacka Wspólnota Turystyczna

Warto wiedzieć, że w Chorwacji rower jest dość popularnym sposobem przemieszczania się wśród mieszkańców, dlatego na niektórych trasach rowerowych może być tłoczno. Będąc na miejscu, trzeba rozglądać się za oznaczeniem „bike route” lub po chorwacku „biciklistička staza” – tak oznaczone są drogi rowerowe.

Nie wolno nam też zapomnieć o zabraniu ze sobą aparatu – trasy rowerowe w Chorwacji zapewnią nam piękne widoki, których żal byłoby nie uwiecznić.