Chorwacja. Zmiany przy wjeździe. Dla kogo konieczny test?

"Podróżni przybywający z zielonych stref UE nie potrzebują testu PCR ani nie muszą spełniać żadnych dodatkowych warunków, aby wjechać do Chorwacji. Jednak obecnie jedynym zielonym obszarem w UE jest wyspa Fasta w Finlandii. Wszyscy inni muszą przedstawić negatywny test PCR, nie starszy niż 48 godzin lub przejść test PCR po przyjeździe do Chorwacji i pozostać w izolacji do czasu uzyskania negatywnego wyniku" - powiedział Bozinovic.