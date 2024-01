Cichopek na urlopie. "Niezapomniane doświadczenie"

Pustynne szaleństwo

Na Cichopek duże wrażenie zrobił także rajd po pustyni. "To prawdziwa dawka adrenaliny i poczucie wolności. To było niezapomniane doświadczenie" - przyznała celebrytka. "Zatrzymaliśmy się na wydmach, gdzie mogliśmy odpocząć i podziwiać zachód słońca. To był moment pełen spokoju i piękna. Złote, piaszczyste wydmy są niezwykle imponujące i zapierają dech w piersiach. Spacerując po nich, można poczuć się jak w innym świecie, z dala od cywilizacji".